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Телеканал viju TV1000 русское признали лучшим каналом российского кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Телеканал viju TV1000 русское стал лауреатом одной из главных медиапремий «Золотой эфир» (З’Эфир), организатором которой выступила Международная академия связи при поддержке профильных ассоциаций. Телеканал получил престижную награду, победив в номинации «Лучший киноканал российского кино». Церемония награждения состоялась 8 июня в московском банкетном комплексе Golden Palace.

«Мы рады получить эту награду. За ней стоят 18 лет плодотворной работы над viju TV1000 русское. Канал постоянно развивается, меняется, но неизменно предлагает контент высокого качества. В нашей библиотеке тысячи современных фильмов и сериалов, а также картины, ставшие классикой. Поэтому viju TV1000 русское полюбился миллионам зрителей. Это результат грамотной и слаженной работы команды настоящих профессионалов! И сегодняшняя премия лучшее тому подтверждение. Это высокая оценка нашего труда и знак того, что мы движемся в правильном направлении»­, — сказал директор по маркетингу компании «Виасат» Артем Лысов.

Медиапремия «Золотой эфир» проводилась впервые и стала красивым завершением медиасезона-2022/23. В одном месте собралось «всё золото медиа» — представители медиахолдингов и телеканалов, крупные российские СМИ и операторы, государственные организации, популярные ведущие и звезды шоу-бизнеса — Антон Зацепин, Натали Андерсон, Sandra Top, Vlad Zotov и другие.

Для гостей вечера выступили известные артисты и новые музыканты, была организована зона караоке и дискотека с приглашенным диджеем. Кроме того, представители медиа смогли пообщаться в неформальной обстановке.

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