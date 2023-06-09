В турецком Самсуне в аварии с двумя трамваями пострадали 14 человек

В турецком городе Самсун 9 июня столкнулись два трамвая, в результате 14 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

«Рано утром в Самсуне два трамвая столкнулись лоб в лоб на мосту через реку Мерт <...> В аварии пострадали 14 человек, один из них в тяжелом состоянии», — отметили в издании.

Отмечается, что в регион были направлены бригады медицинской помощи.

Ранее, 7 июня, в Австрии в туннеле загорелся поезд. В результате 45 человек получили легкие травмы. Около 200 пассажиров поезда были эвакуированы. Возгорание было ликвидировано.