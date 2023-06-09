США в 2023 году выделят Украине до $100 тыс. на переводы книг. Об этом говорится в программе перевода литературы с английского на украинский язык, опубликованной 8 июня на сайте Egreenews.

Это будут небольшие гранты. Их предоставят украинским издателям, которые захотят перевести американские книги. В документе сказано, что целью программы станет содействие Украине в экономических, социальных и образовательных реформах.

«Это финансирование будет направлено на поддержку перевода текстов, написанных американскими авторами и изначально опубликованных американскими издательствами <...>. Переведенные книги распространяются среди вузов и школ, библиотек, правительственных и неправительственных организаций, министерств, СМИ и других выбранных организаций», — сообщается в документе.

В числе основных критериев отбора книг для переводов в США назвали актуальность произведений, их своевременность и качество. При этом среди художественных произведений приоритетными для отбора станут книги, где подчеркивается связь между американским и украинским обществом или «иным образом соответствующие современной украинской действительности».

Заявки на финансирование будут рассматриваться от украинских некоммерческих и неправительственных издателей.

Книги на русском языке на Украине, напротив, запрещаются. Например, 30 мая стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза в страну российских книг. Также пресекается ввоз изданий антиукраинского содержания.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что на Украине списали 20 млн книг на русском языке в рамках «дерусификации библиотек».

18 января экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» заявил, что украинские власти ведут агрессивную политику в отношении русского языка. По его словам, позиция киевских властей стала абсолютно обструктивистской — русский язык запрещен везде, за исключением семейного общения.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток отменить русскую культуру. 14 октября 2022 года он заявил, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.