Азаров заявил об агрессивной политике Киева в отношении русского языка

Власти Украины ведут агрессивную политику в отношении русского языка. Об этом рассказал в интервью «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Позиция киевских властей в отношении русского языка стала абсолютно обструктивистской и негативной. То есть он запрещен везде, за исключением семейного общения. Но на самом деле люди как пользовались русским языком, так и продолжают пользоваться», — отметил он.

По словам бывшего украинского премьера, сейчас в стране всё сделано для того, чтобы уничтожить русский язык — в частности, запрещена русская литература, а памятники сносят.

«Идет агрессивная политика бандеровского руководства по отношению к русскому языку», — добавил Азаров.

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