Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза российских книг на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза в страну российских книг. Заявление набрало более 25,45 тыс. голосов при необходимых 25 тыс.

«Верховная рада 19 июня 2022 года приняла закон 2309-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся России, Белоруссии», — приводится на сайте президента текст письма автора петиции Тараса Шамайды.

Кроме того, согласно закону, в стране книги издаются на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов страны. Также запрещается ввоз изданий антиукраинского содержания.

Шамайда указал на то, что несмотря на единогласное решение парламента, рекомендацию правительства и требования конституции, Зеленский еще не подписал документ.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что на Украине списали 20 млн книг на русском языке в рамках «дерусификации библиотек».

18 января экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» заявил, что украинские власти ведут агрессивную политику в отношении русского языка. По его словам, позиция киевских властей стала абсолютно обструктивистской — русский язык запрещен везде, за исключением семейного общения.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток отменить русскую культуру. 14 октября 2022 года он заявил, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.