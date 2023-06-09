Politico: США связывают успех наступления Украины с репутацией Байдена и помощью

Дальнейшая военная поддержка Украины со стороны США зависит от успехов Киева в ходе контрнаступления. Об этом 8 июня сообщила газета Politico.

«Высокопоставленные официальные лица США убеждены, что будущая поддержка конфликта на Украине — и глобальная репутация президента Джо Байдена — зависят от успеха украинского контрнаступления», — говорится в публикации.

Авторы статьи прогнозируют, что в случае неудачи Украину призовут к дипломатическому завершению конфликта, а Белый дом лишится одного из своих знаковых международных достижений. Такая позиция связана с внутренней политикой США, оказывающей влияние на поддержку украинской армии.

Ранее в этот день Джо Байден заявил том, что всё возможное для подготовки контрнаступления Украины уже было сделано. По его словам, США продолжат оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на противоположные заявления спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

6 июня газета The Washington Post сообщила, что Маккарти не будет принимать закон, который увеличит военную помощь Украине и другие расходы на оборону выше тех уровней, которые разрешены законопроектом, подписанным Байденом.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что приоритетом властей являются поставки средств противовоздушной обороны Украине. По его словам, Вашингтон пока не готов предоставить Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что НАТО предоставит Украине «пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Тогда же генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что Украина уже получила достаточно вооружений для наступления.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.