Глава МОК поблагодарил Макрона за заявление по допуску россиян на ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном возможность участия российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде 2024 года. Об этом в четверг, 8 июня, сообщили на официальном сайте МОК.



Встреча Баха и Макрона состоялась в Елисейском дворце в Париже. Глава МОК поблагодарил французского лидера за его слова на саммите G7 в Хиросиме об автономии спорта и допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры. По словам Баха, это заявление соответствует позиции МОК.



Кроме того, оба участника переговоров подтвердили, что Франция поддержит решение МОК об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. По их словам, решение будет принято в надлежащее время. Отмечается, что совместная работа сторон по данному вопросу продолжится.

Ранее, 2 мая, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вопрос об участии российской сборной в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет решен после 26 июля текущего года.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в тот же день назвал новые рекомендации МОКа по допуску российских атлетов до соревнований неприемлемыми. По его словам, нейтральный статус равен нарушению прав человека.

30 марта президент МОКа Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем за год до их начала.

Глава МОКа также отметил, что правительства мировых государств не имеют права решать, граждане каких стран могут участвовать в международных турнирах. По его словам, позиция комитета по данному вопросу сейчас еще более сплоченная.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.