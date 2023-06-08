Временную паромную переправу открыли в селе Усть-Нем в Коми

Возле села Усть-Нем в Усть-Куломском районе Республики Коми заработала временная паромная переправа через реку Вычегду. Об этом сообщил глава района Сергей Рубан.

Переправа будет работать по вторникам, средам и пятницам с 7:00 до 18:00. Ее основной задачей станет перевозка машин экстренных служб, например, скорой помощи, МЧС, МВД и «Авиалесоохраны», а также автомобилей ресурсоснабжающих организаций и коммунальщиков.

Кроме того, как уточняет ИА «Комиинформ», переправа поможет доставлять продукты, стройматериалы и топливо.

Наплавной мост через Вычегду возле села Усть-Нем сняли в середине апреля. Позже выяснилось, что он нуждается в срочном ремонте и вернуть его на место в привычные сроки не удастся. Предполагается, что движение по наплавному мосту восстановят в августе.