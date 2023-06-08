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Когда пройдет большая пресс-конференция Путина в 2023 году

Песков ответил на вопрос о сроках проведения большой пресс-конференции Путина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, по итогам года. Об этом 8 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Она своевременно состоится. Она обычно проходит по итогам года», — сказал он.

Песков также отметил, что глава государства знает о том, что журналисты ждут его пресс-конференцию, однако пока «преждевременно подводить итоги года».

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Что такое большая пресс-конференция Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента России традиционно проводится в декабре. Во время этого мероприятия Путин отвечает на вопросы журналистов, а также подводит итоги года. При этом тематика вопросов не ограничивается: главу государства можно спросить о ситуации в регионах страны, статусе отношений с другими странами или о его любимом цвете и планах на Новый год.

Последний раз большая пресс-конференция Путина проводилась 23 декабря 2021 года, она продлилась 3 часа 55 минут. На ней обсуждались борьба с пандемией коронавируса и ее влияние на российскую экономику, ситуация в Афганистане, отношения с европейскими государствами, помощь жителям аварийных домов и многое другое.

Почему не было большой пресс-конференции Путина в 2022 году

12 декабря 2022 года Песков сообщил, что большой пресс-конференции президента России не будет до Нового года. При этом он выразил надежду, что глава государства найдет возможность пообщаться с журналистами, как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов.

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