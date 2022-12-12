В Кремле исключили проведение большой пресс-конференции Путина до конца года
Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина до Нового года не планируется. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается большой пресс-конференции — да, до Нового года не будет», — сказал он.
При этом Песков выразил надежду, что президент найдет возможность пообщаться с журналистами, как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов.
14 ноября пресс-секретарь президента РФ заявил, что дата большой пресс-конференции Путина будет определена после решения по срокам послания Федеральному собранию. До этого представитель Кремля отмечал, что оглашение послания и проведение прямой линии зависят от рабочего графика президента РФ.
В прошлом году большая пресс-конференции Путина состоялась в конце декабря и длилась 3 часа 55 минут.
В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была также совмещена с форматом прямой линии.