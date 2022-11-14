В Кремле ответили на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина

В настоящее время сроки большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина еще не определены, понимание будет после определения точной даты послания Федеральному собранию. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, президент не определился со сроками целого ряда мероприятий, а проводить их одно за другим — нелогично.

«Они должны разноситься по времени. Наверное, самое главное — Послание Федеральному собранию <...> После того как будут определены эти даты, родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам», — сказал Песков.

Ранее в этот день Песков заявил, что оглашение послания Путина Федеральному собранию пока планируется до конца года. 11 ноября он сообщил, что работа над посланием уже ведется.

9 ноября представитель Кремля заявил, что оглашение послания и проведение прямой линии зависят от рабочего графика Путина.

4 августа стало известно, что прямую линию в 2022 году могут объединить с большой пресс-конференцией президента. Ориентировочно мероприятие должно состояться ближе к зиме.

В прошлом году большая пресс-конференции Путина состоялась в конце декабря и длилась 3 часа 55 минут.

В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была также совмещена с форматом прямой линии.