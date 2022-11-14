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Песков назвал сроки оглашения послания президента Федеральному собранию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется до конца года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 14 ноября.

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«Пока до конца года планируем. Точной даты еще нет», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее, 11 ноября, Песков сообщил, что работа над посланием Федеральному собранию уже ведется.

9 ноября представитель Кремля заявил, что оглашение послания и проведение прямой линии зависят от рабочего графика Путина.

4 августа стало известно, что прямую линию в 2022 году могут объединить с большой пресс-конференцией президента. Ориентировочно мероприятие должно состояться ближе к зиме.

Прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и дает поручения ответственным лицам.

В предыдущий раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

Послание президента России Федеральному собранию также является ежегодным мероприятием. В предыдущий раз оно состоялось 21 апреля 2021 года.

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