Путин подписал открытки с детскими рисунками для участников спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал открытки для участников спецоперации в ходе рабочей встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, следует из стенограммы беседы, опубликованной в четверг, 8 июня, на сайте Кремля.

Губернатор Орловской области принес на встречу несколько открыток, сделанных на основе детских рисунков для российских солдат, и попросил президента написать пару слов участникам спецоперации.

«Дети рисовали рисунки, которые мы передаем потом ребятам. Мы из этих рисунков сделали открытки. Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком», — сказал Клычков.

Российский лидер подписал открытки под рассказ губернатора о том, как ценны такие детские письма для военных, как они их читают и развешивают.

«На таких ребятах и страна вся держится», — заявил президент.

Также Клычков рассказал, что жители Орловской области совместно с местным бизнесом собрали уже более 1 млрд рублей и тысячи тонн гуманитарных грузов для российских солдат. Губернатор отметил, что в зону спецоперации из региона еженедельно отправляется 2–3 гуманитарных конвоя.

Рабочая встреча Владимира Путина с Андреем Клычковым состоялась 8 июня. Как сообщили в пресс-службе Кремля, во время переговоров обсуждались вопросы экономического и социального развития Орловской области.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что с начала 2023 года с территорий Орловской и Курской областей экспортировали более 400 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Это вдвое больше показателя за аналогичный период 2022 года.

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