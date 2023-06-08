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Путин подписал открытки с детскими рисунками для участников спецоперации

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин подписал открытки для участников спецоперации в ходе рабочей встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, следует из стенограммы беседы, опубликованной в четверг, 8 июня, на сайте Кремля.

Губернатор Орловской области принес на встречу несколько открыток, сделанных на основе детских рисунков для российских солдат, и попросил президента написать пару слов участникам спецоперации.

«Дети рисовали рисунки, которые мы передаем потом ребятам. Мы из этих рисунков сделали открытки. Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком», — сказал Клычков.

Российский лидер подписал открытки под рассказ губернатора о том, как ценны такие детские письма для военных, как они их читают и развешивают.

«На таких ребятах и страна вся держится», — заявил президент.

Также Клычков рассказал, что жители Орловской области совместно с местным бизнесом собрали уже более 1 млрд рублей и тысячи тонн гуманитарных грузов для российских солдат. Губернатор отметил, что в зону спецоперации из региона еженедельно отправляется 2–3 гуманитарных конвоя.

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Рабочая встреча Владимира Путина с Андреем Клычковым состоялась 8 июня. Как сообщили в пресс-службе Кремля, во время переговоров обсуждались вопросы экономического и социального развития Орловской области.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что с начала 2023 года с территорий Орловской и Курской областей экспортировали более 400 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Это вдвое больше показателя за аналогичный период 2022 года.

26 мая также сообщалось, что в Должанском районе Орловской области в селе Кривцово-Плота открылась «Аллея героев», где было высажено 14 дубов в рамках всероссийского патриотического проекта «Живая память поколений». Главной задачей патриотического проекта является основание в населенных пунктах аллей в честь Героев России.

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