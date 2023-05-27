В селе Орловской области открылась первая «Аллея героев»
В Должанском районе Орловской области, в селе Кривцово-Плота, 26 мая открылась «Аллея героев», где было высажено 14 дубов в рамках всероссийского патриотического проекта «Живая память поколений».
Отмечается, что село стало первым принявшим участие в этом проекте. Организатором проекта выступил благотворительный фонд «Живая память».
Так, главной задачей патриотического проекта является основание в населенных пунктах аллей в честь героев России.
В посадке деревьев приняли участие председатель попечительского совета по комплексному развитию села, почетный гражданин Должанского района, член попечительского совета Всероссийской федерации самбо Анатолий Якунин, первый зампред правительства Орловской области Владимир Ивановский, замглавы Должанского района Ирина Чеботкова. Также в организации аллеи помогал и председатель фонда «Живая память» Василий Залуцкий, полковник ГРУ (ВС) Вооруженных сил РФ Владимир Анохин.
Сажали деревья и российские и советские спортсмены. Помощь в проведении мероприятия оказали семьи мобилизованных — Николая Латышева, Сергея Шебанова, Алексея Блохина — и жители села.
Ранее, 9 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится всеми участниками специальной военной операции по защите Донбасса. Президент отметил, что они исполняют свой ратный долг с честью, сражаясь за Россию.