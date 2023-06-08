Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Как сообщили 8 июня в пресс-службе Кремля, во время переговоров обсуждались вопросы экономического и социального развития региона.

Однако вначале встречи глава государства напомнил о том, что Орел в 2021 году был признан литературной столицей России, и поинтересовался, какие мероприятия были реализованы в городе в связи с таким почетным званием.

«Действительно, такого количества авторов, как в Орловской области, мало где можно найти. Это и Бунин, и Фет, и Тургенев, конечно, и Лесков, и Андреев, и Апухтин, и многие другие. Поэтому вся наша работа на сегодняшний день по созданию в том числе идентичности Орловской области связана с литературой», — рассказал губернатор.

Он пояснил, что в Орловской области широко отмечалось 200-летие Ивана Тургенева. В частности, мероприятия проводились в усадьбе матери писателя Спасское-Лутовиново — государственном мемориальном и природном музее-заповеднике в Мценском районе.

Говоря об экономических успехах области, Клычков отметил, что за прошедшие пять лет, невзирая на возникающие проблемы, региону удалось увеличить в 1,6 раза валовой региональный продукт.

«Доходы регионального бюджета увеличились в 1,8 раза по итогам 2022 года. Много говорилось о том, что инвесторы не будут вкладывать ни в ковидный период, ни в период экономических санкций. Но сегодня мы видим, что общий объем инвестиций вырос в 1,4 раза. Показательно растет в 1,8 раза и объем отгруженных товаров собственного производства», — сообщил Клычков.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что с начала 2023 года с территорий Орловской и Курской областей экспортировали более 400 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Это вдвое больше показателя за аналогичный период 2022 года. Традиционным рынком сбыта зерна и Курской и Орловской областей является Латвия. Она импортирует около 70% от всего экспортного объема. На Белоруссию приходится 19%, на Литву, Китай, Казахстан, Молдавию и другие страны — 22%.

26 мая также сообщалось, что в Должанском районе Орловской области, в селе Кривцово-Плота открылась «Аллея героев», где было высажено 14 дубов в рамках всероссийского патриотического проекта «Живая память поколений». Главной задачей патриотического проекта является основание в населенных пунктах аллей в честь героев России.