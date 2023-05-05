Экспорт зерна из Орловской и Курской областей вырос в два раза

С начала 2023 года с территорий Орловской и Курской областей экспортировали более 400 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Это вдвое больше показателя за аналогичный период 2022 года.

Как сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, партии пшеницы, ячменя, соевых бобов, горчицы, круп и хлопьев, муки, кукурузы, гречихи, рапса, солода отгрузиди в 23 страны миры.

Традиционным рынком сбыта зерна и Курской и Орловской областей является Латвия. Она импортирует около 70% от всего экспортного объема. На Белоруссию приходится 19%, на Литву, Китай, Казахстан, Молдавию и другие страны — 22%.

Агентство отмечает, что в 51,6 тыс. т пшеницы и сои нашли карантинный сорняк. Часть зараженной продукции отправили на переработку, а другую часть отгрузили в страны, где этот сорняк не является карантинным объектом.