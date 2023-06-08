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Адвокат Софьи Сапеги прокомментировал ее помилование

Адвокат Гашинский: Софью Сапегу помиловали по просьбе губернатора Приморского края
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Фото: ТАСС/Пресс-служба губернатора Приморского края
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Россиянку Софью Сапегу помиловали по просьбе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Об этом 8 июня «Известиям» сообщил адвокат Антон Гашинский.

«Именно сейчас обратился губернатор Приморского края. Это произошло в обход тех юридических процедур, которые существуют на сегодняшний момент в Республике Беларусь», — отмечает Гашинский.

Он подчеркнул, что прошение должно было пройти через генпрокуратуру, администрацию колонии, администрацию президента, и после этого попасть с окончательными заключениями к президенту. Благодаря обращению Гашинского к президенту Александру Лукашенко напрямую, эти процедуры не проводились.

Хотя, как говорит адвокат, согласно законам Белоруссии, такое прошение должно вызывать негативный отклик.

Гашинский рассказал, что Сапега в ближайшее время планирует провести время с семьей. Позднее, по его словам, она сама расскажет о своих планах.

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В этот день помилование россиянки Софьи Сапеги на брифинге прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что такие решения «идут в унисон с братским характером отношений РФ с Республикой Беларусь».

Лукашенко 7 июня подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги. Она поблагодарила Лукашенко за помилование.

В мае прошлого года Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

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