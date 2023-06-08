Кремль прокомментировал помилование Софьи Сапеги

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 8 июня, прокомментировал помилование россиянки Софьи Сапеги.

«Мы позитивно восприняли, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения целиком идут в унисон с нашим братским характером отношений», — отметил Песков на брифинге.

Ранее, 7 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги. Она поблагодарила Лукашенко за помилование.

В мае прошлого года Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.