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Рогов: ВСУ пошли в наступление на Запорожском фронте и отступили с колоссальными потерями

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели поражение, совершив неудачную попытку провести атаку в Запорожской области. Об этом 8 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Разбитые бандерлоги, отползающие в схроны зализывать раны», — охарактеризовал поведение ВСУ Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинские военные не смогли осуществить задуманное благодаря собранности и стойкости российских военнослужащих — работе артиллерии и авиации. Кроме того, свою задачу выполнили и минные поля.

По данным Рогова, ВСУ пытаются проводить свое наступление в регионе уже в течение нескольких дней.

«По сути, на мой взгляд, идет попытка полномасштабного наступления на протяжении трех дней, даже четырех», — сообщил он в эфире «Соловьев LIVE».

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Также 8 июня источник «Известий» сообщил о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. Как уточнил Рогов, украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Он отметил высокую интенсивность боя.

Днем ранее, 7 июня, Молочанск в Запорожской области попал под обстрел ВСУ. Прилеты были зафиксированы на территории литейного цеха завода. По предварительным данным, огонь вели из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Тогда же официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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