Патрушев заявил о незаинтересованности народов РФ и Украины в конфликте

Народы России и Украины не заинтересованы к конфликте, боевое столкновение Москвы и Киева представляет интерес только для США и Англии. Об этом заявил секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев журналистам по итогам встречи секретарей СБ стран ОДКБ 8 июня.

По словам Патрушева, Великобританию и США не волнуют погибшие в ходе конфликта на Украине люди, так как они не являются гражданами этих стран.

В этой связи он добавил, что Украина была готова заключить мир с Россией в ходе переговоров весной 2022 года, однако под натиском Соединенных Штатов Киев перестал выходить на контакт с Россией.

«Даже руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили», — отметил Патрушев.

Кроме того, секретарь Совбеза добавил, что конечная цель Вашингтона — ослабление Китая, так США стремятся предотвратить становление многополярного мира.

«Очень серьезный полюс многополярного мира — Китай. Поэтому не конечная цель Россия, они хотят Россию уничтожить или ослабить, но их вообще конечная цель — это Китай», — сказал Патрушев.

Ранее, 7 июня, издание Newsweek сообщило, что США и страны Евросоюза (ЕС) могут начать рассматривать мирные инициативы по решению украинского конфликта после неудачного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что провал наступления откроет политическое пространство для политиков в Вашингтоне и Брюсселе, критикующих военную помощь Украине. Ситуация усложнится особенно на фоне избирательных кампаний на Западе.

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о росте степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт, отметив, что она растет как прямо, так и косвенно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.