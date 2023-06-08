Путин назвал недопустимым навязывание странами шаблонов в сфере образования

Президент России Владимир Путин заявил, что считает грубым и недопустимым, когда другие страны навязывают шаблоны в сфере образования и воспитания.

«Считаю недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания», — сказал он в ходе приветствия международному форуму министров образования «Формируя будущее» в Казани 8 июня.

По словам Путина, Россия, в свою очередь, поддерживает права каждой страны на сохранение собственной самобытности, обеспечение преемственности поколений и сохранение традиций.

Мероприятие организовано Минпросвещения РФ совместно с правительством Республики Татарстан. Площадкой для проведения форума стал технопарк «IТ-парк имени Башира Рамеева».

Известно, что в ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования, также иностранным коллегам будет представлен опыт России в сфере образовательной среды. Также планируется обсудить роль образования в развитии экономики, доступность качественного обучения и обучение русскому языку в зарубежных странах.

Ранее, 28 апреля, Путин заявил о формировании суверенной системы образования в России. Это связано с отказом РФ от Болонской системы образования, популярной в странах Европы.

До этого, 25 февраля, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что после отказа от Болонской системы российское образование будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе на советские стандарты.

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