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Путин заявил о формировании суверенной системы образования в РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин указал, что России формируется суверенная система образования. Об этом глава государства заявил 28 апреля на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Ранее 28 апреля российский лидер подписал закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование. Новые нормы устанавливают, что максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка увеличивается более чем в два раз — с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

До этого, 27 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития новых регионов страны. В рамках реализации программы предстоит сначала выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, отметил глава правительства.

24 апреля Мишутин также отмечало, что победители конкурса «Учитель года России» будут получать с 2023 года денежный приз в размере 1 млн рублей. В октябре 2022 года президент Россиина встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» также призвал укреплять суверенную систему образования в стране.

Также в декабре 2022 года сообщалось, что Министерство образования и науки РФ совместно с Минобороны России разработало для российских вузов образовательный модуль по основам начальной военной подготовки (НВП), который уже направлен в вузы для включения в программы бакалавриата и специалитета.

В том же месяце Министерство просвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про специальную военную операцию (СВО) на уроках истории. Приказ подписал министр просвещения России Сергей Кравцов. Согласно ему, школы должны будут перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

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