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Минфин Казахстана заявил об отсутствии ограничений банковских операций в рублях

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Правительство Казахстана не давало никаких поручений банкам, касающихся ограничений переводов в рублях. Об этом сообщил журналистам глава минфина Казахстана Ерулан Жамаубаев 8 июня.

«В целом есть такое понятие как KYC (Know your customer. — Ред.) — «знай своего клиента». Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами или другими, — это непосредственно работа самих банков», — сказал Жамаубаев, отвечая на вопрос ТАСС.

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15 мая нацбанк Казахстана сообщил, что у россиян и компаний РФ сохранится возможность открывать счета в банках. Регулятор также уточнил, что не установлено ограничение в обслуживании платежей и переводов денег в нацвалютах, в случае если они не противоречат санкционным ограничениям и соответствуют требованиям местного законодательства.

До этого, 25 апреля, помощник министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила, что Соединенные Штаты предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь России. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще 24 марта во время брифинга заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции, но РФ продолжает сотрудничество со своими партнерами.

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