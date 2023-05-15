Нацбанк Казахстана сообщил о сохраняющейся возможности открывать счета россиянам

У россиян и компаний РФ сохранится возможность открывать счета в банках Казахстана, сообщили «Известиям» 15 мая в пресс-службе нацбанка республики.

«Казахстанские банки открывают банковские счета нерезидентам Республики Казахстан в соответствии с установленным законодательством порядком, в том числе в соответствии с требованиями по надлежащей проверке клиентов (или их представителей) и бенефициарных собственников. Данный порядок установлен в первую очередь законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и проводится с учетом процедур внутреннего контроля по управлению комплаенс-рисками в банках», — отметили там.

Регулятор также уточнил, что не установлено ограничение в обслуживании платежей и переводов денег в нацвалютах, в случае если они не противоречат санкционным ограничениям и соответствуют требованиям местного законодательства.

«Казахстанские банки обслуживают иностранных клиентов в обычном режиме, за исключением лиц, включенных в различные санкционные списки», — добавили в пресс-службе.

25 апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила, что Соединенные Штаты предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь России. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще 24 марта во время брифинга заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции, но РФ продолжает сотрудничество со своими партнерами.