ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе радиолокационную станцию TRML-4D в зоне СВО

Российские войска ликвидировали радиолокационную станцию (РЛС) TRML-4D украинских войск с помощью барражирующего боеприпаса. Кадры уничтожения цели опубликованы в четверг, 8 июня, Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, РЛС принадлежит составу немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM.

«Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующий боеприпасом. Ударом БПЛА РЛС уничтожена», — говорится в комментарии к видео.

Ранее в этот день оборонное ведомство рассказало об уничтожении опорных пунктов и бронированной техники украинской армии с помощью экипажей ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России. В результате боевого применения все цели были уничтожены.

Также в четверг на южнодонецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, группировка уничтожила военную технику противника, в частности гаубицу М-777.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».