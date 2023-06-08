Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июня сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

«Как обычно, выполняли изначально пролет по маршруту на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Вышли на начало боевого пути, связались с передовым авиационным наводчиком, он дал добро на уничтожение цели противника в координатах. Выполнили маневр с определенного расстояния, горку, открыли огонь НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами. — Ред.)», — рассказал командир экипажа вертолета Ка-52.

В результате боевого применения пункт управления и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Как сообщили в Минобороны, армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее, 1 июня, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры работы российских ударных вертолетов Ка-52. Отмечается, что авиация ежедневно наносит удары по позициям противника, поддерживая пехоту ВС РФ на всех направлениях в зоне спецоперации.

23 мая экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».