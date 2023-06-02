«Известия» показали кадры работы российских ударных вертолетов Ка-52

Российская авиация ежедневно наносит удары по позициям украинских националистов, поддерживая пехоту ВС РФ на всех направлениях в зоне спецоперации. Кадры боевой работы вертолетов Ка-52 показал 1 июня военкор «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Последние проверки. Пока борт находится на наземном питании, проверяются все системы, и скоро этот вертолет Ка-52 уйдет для нанесения очередного удара», — говорит корреспондент.

Штурман-оператор с позывным Токио рассказал, что противник хитер, поэтому от военных требуются не менее хитрые маневры.

«Противник очень хитер: технику которая уже была поражена, выставляет на передний край линии боевого соприкосновения, тем самым заманивает вертолеты на «карман» — может поразить нас с участков в зоне поражения противника. Мы всё это учли и тоже применяем свои хитрости», — отметил военнослужащий.

Основным же средством для борьбы с зенитно-ракетными комплексами врага являются тепловые ловушки.

23 мая экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику Вооруженных сил Украины. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.