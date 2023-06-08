Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона

Бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса наделили полномочиями сенатора от региона. Такое решение в четверг, 8 июня, принято по итогам сессии регионального законодательного собрания.



Кандидатуру Усса предложила «Единая Россия», а также 11 депутатов из других фракций краевого парламента. По словам спикера заксобрания Алексея Додатко, предложение о назначении бывшего губернатора сенатором поступило от руководства страны.

По итогам голосования, кандидатуру Усса поддержали 39 из 43 депутатов регионального заксобрания, один бюллетень признан недействительным, пишет Prmira.



20 апреля Усс заявил о своей отставке с поста главы региона. Он сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече предложил ему продолжить работу на федеральном уровне.