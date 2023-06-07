Россия больше не рассматривает СНВ-3 как существующий договор

Дипломаты РФ больше не считают СНВ-3 существующим договором. При этом Москва не разрывает отношений с США и готова их налаживать. Дипломаты ждут от Вашингтона соответствующей инициативы, передает телеканал «Известия». США только формально не выходили из договора. На деле же американцы существенно урезали свои обязательства по СНВ-3. Эксперты пока не видят условий для возвращения к переговорам. Систему безопасности обсудят по завершении кризиса на Украине. К переговорам могут подключить Китай и другие страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.