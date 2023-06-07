Армии Сербии и США усилят работу по подготовке младших офицеров

Армии Сербии и США усилят сотрудничество по подготовке младшего командного состава и в киберзащите. Об этом 7 июня говорится в сообщении сербского министерства обороны по итогам встречи президента Сербии Александра Вучича с начальником американского бюро нацгвардии генерала Дэниела Хокансона.

Как отметил Вучич, Сербия, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшать партнерское сотрудничество с американской армией в целях сохранения мира и стабильности в регионе и за его пределами. Стороны в ходе переговоров обсудили различные конкретные пути сотрудничества между Сербией и США в области обороны.

Начальник генерального штаба сербской армии генерал Милан Мойсилович подчеркнул, что две страны усилят сотрудничество в сфере подготовки корпуса младших офицеров и киберзащиты, отметил сайт RTS.

Также президент Сербии проинформировал генерала Хокансона о причинах эскалации насилия и в Косово и Метохии в этом контексте поблагодарил американскую сторону за участие в урегулировании ситуации.

Ранее в этот день Турция завершила развертывание батальона сил специального назначения (коммандос) в Косово по запросу НАТО. Турецкие военные прибыли в регион 5 июня.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.