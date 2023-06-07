Пассажиры севшего в Магадане самолета Air India пожаловались на проблемы с картами

Пассажиры самолета Air India, совершившего экстренную посадку в Магадане, пожаловались, что не могут воспользоваться кредитными картами, так как они не работают в России. Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera 7 июня.

Самолет Boeing 777 с 216 пассажирами и 16 членами экипажа, летевший из Индии в США 6 июня, был вынужден приземлиться в аэропорту Магадана из-за неисправности двигателя. Пассажиров расселили во временные пункты размещения.

По данным Al Jazeera, воздушное судно обследовали специалисты. Они выяснили, что восстановить самолет своими силами невозможно, а прибытие резервного борта Air India ожидается только утром 8 июня.

При этом пассажиры столкнулись с проблемой оплаты услуг — их кредитные карты не работают. Как отмечают журналисты, это связано с тем, что в России не работает зарубежная система платежей.

С введением США и Евросоюзом (ЕС) антироссийских санкций банкам РФ был отключен доступ к международной системе банковских сообщений SWIFT, что автоматически блокирует возможность использования как российских банковских карт за рубежом, так и зарубежных карт в России.