Реклама
Прямой эфир
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Происшествия
Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после прорыва
Общество
Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС
Общество
В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на 12 млн рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали после взрыва на АЗС в Томске
Мир
ВС РФ и КНР провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях
Общество
В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов
Общество
Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
Происшествия
Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС

Летевший из Дели в Сан-Франциско самолет вынуждено сел в Магадане

0
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, летевший из Индии в США, из-за неисправности приземлился в Магадане, посадка прошла благополучно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту города.

Инцидент произошел около десяти утра с пассажирским лайнером Boeing 777. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.

Спустя примерно 25 минут командир лайнера принял решение совершить незапланированную посадку на запасном аэропорту Магадана.

«Экипаж сигнал бедствия не объявлял. Борт с 232 пассажирами и 11 членами экипажа благополучно приземлился в 11:35», — следует из сообщения.

Был только миг: как пилоты обледеневшего A321 спасли 200 жизней
Пассажирский самолет, едва не ушедший в штопор, удалось стабилизировать за несколько секунд до катастрофы

Накануне самолет Airbus A350-900, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, попал в грозовую тучу и получил удар молнии в корпус. По словам очевидца, молния ударила в борт после взлета, почти сразу после вхождения в плотную облачность. При этом на полете и пассажирах это никак не отразилось.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023