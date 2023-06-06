Летевший из Дели в Сан-Франциско самолет вынуждено сел в Магадане

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, летевший из Индии в США, из-за неисправности приземлился в Магадане, посадка прошла благополучно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту города.

Инцидент произошел около десяти утра с пассажирским лайнером Boeing 777. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.

Спустя примерно 25 минут командир лайнера принял решение совершить незапланированную посадку на запасном аэропорту Магадана.

«Экипаж сигнал бедствия не объявлял. Борт с 232 пассажирами и 11 членами экипажа благополучно приземлился в 11:35», — следует из сообщения.

Накануне самолет Airbus A350-900, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, попал в грозовую тучу и получил удар молнии в корпус. По словам очевидца, молния ударила в борт после взлета, почти сразу после вхождения в плотную облачность. При этом на полете и пассажирах это никак не отразилось.