Прибытие в Магадан резервного борта для летевших в США иностранцев перенесли

Резервный борт для иностранцев, которые летели на самолете авиакомпании Air India, следовавшем из Дели в Сан-Франциско и незапланированно севшем в Магадане из-за неисправности в одном из двигателей, прибудет 8 июня. Об этом 7 июня сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру региона.

«Самолет прибудет завтра утром, отправка пассажиров запланирована на вечер», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 6 июня, пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, летевший из Индии в США, приземлился в Магадане из-за неисправности. Инцидент произошел около десяти утра в воздушном пространстве Якутии, в частности в самолете сработала индикация неисправности правого двигателя, и спустя 25 минут командир лайнера принял решение совершить незапланированную посадку в запасном аэропорту Магадана. Борт с 232 пассажирами и 11 членами экипажа благополучно приземлился в 11:35.

Позднее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании Air India разрешение на прибытие резервного воздушного судна в аэропорт Магадана. Ожидалось, что самолет прибудет утром 7 июня.