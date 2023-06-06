Застрявшие в Магадане иностранцы улетят в Сан-Франциско на резервном самолете

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании Air India разрешение на прибытие резервного воздушного судна в аэропорт Магадана. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Росавиация выдала авиакомпании Air India разрешение на прибытие резервного воздушного судна в аэропорт Магадан. Ожидается, что самолет прибудет утром 7 июня.

«Вылет самолета из Дели в Магадан запланирован в 21.35 часов по московскому времени 6 июня 2023 года, плановое время посадки 06.00 часов по московскому времени 7 июня 2023 года», — говорится в сообщении агентства.

Ранее, 6 июня, пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, летевший из Индии в США, приземлился в Магадане из-за неисправности. Инцидент произошел около десяти утра в воздушном пространстве Якутии, в частности, в самолете сработала индикация неисправности правого двигателя, и спустя 25 минут командир лайнера принял решение совершить незапланированную посадку в запасном аэропорту Магадана. Борт с 232 пассажирами и 11 членами экипажа благополучно приземлился в 11:35.

Накануне самолет Airbus A350-900, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, попал в грозовую тучу и получил удар молнии в корпус. По словам очевидца, молния ударила в борт после взлета, почти сразу после вхождения в плотную облачность. При этом на полете и пассажирах это никак не отразилось.