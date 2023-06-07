Более трети бомбоубежищ в Киеве непригодны для использования

Большинство бомбоубежищ Киева не обеспечивают свободного доступа населения, а более трети из них технически непригодны. Об этом сообщил в среду, 7 июня, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По его словам, результаты ревизии пока неутешительны.

«Подвели результаты работы комиссии по проверке укрытий Киева <...>. Проверено 3 382 объекта, что составляет 73% от общего фонда Киева. Абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа. Кроме того, 35% из них непригодны для эксплуатации», — написал он в Telegram-канале.

При этом, как уточнил министр, перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным.

Ранее, 5 июня, министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической. Он заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям. По его данным, из 1849 убежищ 1011 готовы для использования, 596 непригодны, еще 242 не смогли открыть или оценить готовность.

Незадолго до этого на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой призвали отстранить мэра города Виталия Кличко от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с плохой организацией работы бомбоубежищ в Киеве.

Зеленский со своей стороны в этом месяце заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые в городе бомбоубежища. Глава государства назвал чиновников, не следящих за состоянием бомбоубежищ, внутренними врагами.

Данный вопрос на Украине был поднят в середине мая, когда жители ряда городов не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В частности, в ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.