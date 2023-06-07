Производивший «Мистер Сидр» бизнесмен оказался из Белгородской области

Арестованный по делу о массовом отравлении токсичным алкогольным напитком «Мистер Сидр» Гусейнов Анар Афат оглы оказался родом из Белгородской области. Информацию об этом можно найти в решении Арбитражного суда Самарской области, сообщает «Бел.ru» в среду, 7 июня.

Где конкретно родился бизнесмен — в документах суда не указывается, однако известно, что прописан он в селе Старый Буян Самарской области. Как отмечает ИА «Абирег», Анар Гусейнов является основным владельцем компании ООО «Анди», производившей сидр.

Из решения суда следует, что в июле 2022 году предприниматель привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ за факт продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов. Бизнесмену назначили штраф в размере 10 тыс. рублей, который позже заменили на предупреждение. Опасный алкоголь изъяли и уничтожили.

По данным на 7 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем продукции «Мистер Сидр» в регионах России составляет 96 человек, 30 граждан скончались. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах стало известно 5 июня. В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

6 июня источник «Известий» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком «Мистер Сидр».