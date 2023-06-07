Реклама
Прямой эфир
Армия
ВКС РФ и ВВС КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономика
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита рыбы в РФ
Политика
В Москве началась избирательная кампания по выборам мэра
Происшествия
Массовое ДТП с грузовиками произошло на Киевском шоссе в Подмосковье
Мир
Мишустин указал на рост товарооборота РФ и Армении на 96% в 2023 году
Мир
Бывший вице-президент США Пенс заявил об ослаблении США из-за политики Байдена
Мир
Москва и Минск разрабатают план по информационной безопасности
Общество
МЧС РФ доставит гумпомощь в Херсонскую область после прорыва Каховской ГЭС
Авто
В Гане хотят организовать производство «УАЗов»
Культура
В России пройдут гастроли шести зарубежных театров
Мир
Польские фермеры вышли на протест против либерализации торговли с Украиной
Мир
СМИ сообщили об удвоении численности войск НАТО на восточном фланге с 2021 года
Сюжет:

Производивший «Мистер Сидр» бизнесмен оказался из Белгородской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованный по делу о массовом отравлении токсичным алкогольным напитком «Мистер Сидр» Гусейнов Анар Афат оглы оказался родом из Белгородской области. Информацию об этом можно найти в решении Арбитражного суда Самарской области, сообщает «Бел.ru» в среду, 7 июня.

Где конкретно родился бизнесмен — в документах суда не указывается, однако известно, что прописан он в селе Старый Буян Самарской области. Как отмечает ИА «Абирег», Анар Гусейнов является основным владельцем компании ООО «Анди», производившей сидр.

Из решения суда следует, что в июле 2022 году предприниматель привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ за факт продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов. Бизнесмену назначили штраф в размере 10 тыс. рублей, который позже заменили на предупреждение. Опасный алкоголь изъяли и уничтожили.

По данным на 7 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем продукции «Мистер Сидр» в регионах России составляет 96 человек, 30 граждан скончались. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах стало известно 5 июня. В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

6 июня источник «Известий» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком «Мистер Сидр».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023