День памяти Тихвинской иконы Божией Матери в 2023 году — история образа

Каждый год 9 июля православные отмечают День памяти Тихвинской иконы Божией матери. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. О том, как этот святой образ выбрал место для своего храма и почему Тихвинская Божия Матерь считается покровительницей детей, читайте в материале «Известий».

Тихвинская икона Божией Матери — история

История Тихвинской иконы Божией Матери наполнена чудесными явлениями. Считается, что ее написал святой апостол Лука, автор одного из четырех Евангелий. В V веке образ перенесли из Иерусалима в Константинополь и поместили в специально построенном Влахернском храме.

В 1383 году икона вдруг исчезла и появилась над Ладожским озером, окруженная божественным сиянием. После этого образ еще семь раз видели в разных местах, пока наконец не остался в районе города Тихвина.

Место своего будущего храма Тихвинская икона Божией Матери выбрала самостоятельно. По преданию, множество людей вышли на соборную молитву, чтобы икона явилась им, и вскоре она опустилась в руки молящимся. В тот же день на месте явления образа заложили основание храма и часовни. Работа шла весь день, а вечером у построек были выставлены охранники, которые заснули на посту от усталости. Утром ни иконы, ни начатого храма уже не было на месте. Люди горько оплакивали потерю святыни, однако вскоре она обнаружилась на другом берегу реки Тихвинки вместе со срубом.

На выбранном иконой месте был возведен деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы. Позже Василий III (годы правления 1505–1533) велел в знак особого почитания святыни заменить его на пятиглавый каменный, такой же как Успенский собор в Москве.

В 1547 году Иван Грозный приезжал к Тихвинской иконе Божией Матери перед своим венчанием на царство. А в 1560 году его указом при храме был создан Тихвинский Богородичный мужской монастырь.

Почитаемой по всей России Тихвинская икона Божией Матери стала после 1610-х годов. Тогда, во время русско-шведской войны, противник захватил Новгород и пытался разрушить обитель, где хранился образ. Монахи собирались бежать вместе с иконой в безопасное место, однако не смогли ее сдвинуть. Тогда они встали на защиту монастыря.

Легенда гласит, что небольшой отряд монахов долгое время отражал атаки шведов на обитель. При этом в решающие моменты битвы врагам чудились несметные войска, идущие на них от Москвы, или небесное воинство. Видя это, шведы отступали и упускали преимущество в бою. Считается, что сама Богородица встала на защиту обители.

В 1617 году, после окончания войны монастырь посетили царские послы, чтобы изготовить список (копию) с иконы. Он использовался как одна из гарантий при заключении мира со шведами.

В 1924 году, после Октябрьской революции, Тихвинскую икону Божией Матери переместили в другой храм, а во время Великой Отечественной войны она переехала в Псков. В 1944 году икона перешла православной общине Риги, которую возглавлял архиепископ Рижский Иоанн. В 1949 году он вывез святыню в США, в Свято-Троицкий собор Чикаго.

Икона вернулась в Россию только в 2004 году и была помещена на свое законное место — в Тихвинский Успенский монастырь.

Тихвинская икона Божией Матери — в чем помогает

Тихвинская икона Божией Матери считается покровительницей младенцев и беременных женщин. Она защищает детей от болезней, дурного влияния и невзгод, а также помогает облегчить роды или зачать ребенка. Некоторые верующие убеждены, что этот образ может наладить отношения между родственниками и разрешить недопонимания.

Помимо этого, икона может защитить от обмана, наговора или нечестных сделок, поэтому духовники иногда советуют брать ее на переговоры или молиться перед ней накануне важного события.

Тихвинская икона Божией Матери — где находится

На сегодняшний день Тихвинская икона Божией Матери находится в Тихвинском Успенском монастыре. Однако ее списки можно встретить по всей России и даже за рубежом.