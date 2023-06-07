В Госдуме объяснили желание США заполучить Индию в качестве союзника

Депутат Госдумы Александр Спиридонов 7 июня объяснил, чем обусловлено желание США заполучить Индию в качестве союзника.

Ранее в этот день «РИА Новости» написали, что Вашингтон хочет предложить Индии присоединиться к формату НАТО+, в который входят Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Япония и Южная Корея. Данный формат подразумевает, что участники не претендуют на членство в блоке, но при этом обмениваются как разведданными, так и военными технологиями.

«Сегодня всем уже очевидно, что конфронтация между США и Китаем усиливается, и Вашингтон видит в Индии некий противовес, пусть даже и не в формате полного участия в НАТО, а в формате такого военно-технического сотрудничества, сотрудничества по линии разведки. Для США это очень важный момент», — приводит слова Спиридонова «Дума ТВ» для «Известий».

Парламентарий добавил, что сейчас в США мощно работает военно-промышленный комплекс, но в перспективе там понимают, что боевые действия в Европе закончатся, а заводы так просто не остановить.

«В Индии США видят большой рынок для продажи своих вооружений, поэтому здесь Индии нужно взвешенно подойти к этой позиции, чтобы не оказаться в проигрыше», — заключил он.

Накануне стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Индию 13 и 14 июня для обсуждения оборонного сотрудничества.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит государственный визит в США с 21 по 24 июня. В ходе него премьер-министр встретится с президентом страны Джо Байденом.

Также 6 июня агентство Bloomberg сообщило, что США и Индия взяли на себя новые обязательства по углублению сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе путем обмена передовыми технологиями, с целью противодействия растущему влиянию Китая в регионе.

5 июня министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Индии Раджнатх Сингх объявили о существовании дорожной карты американо-индийского оборонно-промышленного сотрудничества, главной целью которой является изменение парадигмы взаимодействия двух стран и предоставление Нью-Дели доступа к передовым технологиями, в том числе за счет организации совместных производств.

Индия стремится вести нейтральную политику на международной арене, однако давление на Дели со стороны Вашингтона и его союзников постоянно растет. Так, 5 июня посол России в Индии Денис Алипов в интервью «Известиям» заявил, что главная цель США — это оторвать Индию от России.