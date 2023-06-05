Посол РФ в Индии пояснил причины сопротивления Индии западному давлению

Поддержание дружественных отношений с Россией соответствует национальным интересам Индии, которая проводит взвешенную политику и демонстрирует самостоятельность в принятии решений. И в будущем страна вряд ли поступится своими интересами по чьей-либо прихоти. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал посол России в Индии Денис Алипов.

«Тактика политического давления в ее случае не работает. Другое дело — новые экономические условия, с которыми нашим странам приходится считаться. В этой части мы создаем и отлаживаем механизмы, которые позволяют продолжать работать вне зависимости от односторонних антироссийских санкций», — отметил посол.

При этом дипломат выразил уверенность, что давление Запада на Индию, усилившееся по всем фронтам на фоне украинских событий, будет продолжаться, подчеркнув, что США открыто формулируют свою цель — оторвать Индию от России.

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