СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Индию 13 и 14 июня для обсуждения оборонного сотрудничества. Об этом 7 июня сообщила газета The Hindu.

По словам источника, Салливан проведет переговоры с индийским коллегой Аджитом Довалом. Встреча будет посвящена соглашениям, которые планируется подписать в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон.

Моди совершит государственный визит в Индию с 21 по 24 июня. В ходе него премьер-министр встретится с президентом США Джо Байденом.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США и Индия взяли на себя новые обязательства по углублению сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе путем обмена передовыми технологиями, с целью противодействия растущему влиянию Китая в регионе.

5 июня министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Индии Раджнатх Сингх объявили о существовании дорожной карты американо-индийского оборонно-промышленного сотрудничества, главной целью которой является изменение парадигмы взаимодействия двух стран и предоставление Нью-Дели доступа к передовым технологиями, в том числе за счет организации совместных производств.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что власти США согласились производить в Индии реактивные двигатели для местных военно-воздушных сил.

Индия стремится вести нейтральную политику на международной арене, однако давление на Дели со стороны Вашингтона и его союзников постоянно растет. Так, 5 июня посол России в Индии Денис Алипов в интервью «Известиям» заявил, что главная цель США — это оторвать Индию от России.