Поступление в аспирантуру в 2023 году — что нужно знать абитуриенту
Некоторые выпускники, получившие квалификацию специалиста или магистра, решают продолжить свой образовательный путь, поступив в аспирантуру. Эта ступень позволит им в дальнейшем заниматься научной деятельностью или преподавать в учебных учреждениях. «Известия» рассказывают, какие правила приема в аспирантуру действуют в 2023 году и что нужно знать выпускнику.
Что дает аспирантура
Аспирантура — это третий уровень высшего профессионального образования и форма подготовки научных кадров. Обучение в аспирантуре предполагает написание научных статей по выбранной специальности, постановку научного эксперимента, сбор данных и подготовку масштабного исследования в качестве выпускной квалификационной работы — кандидатской диссертации.
На третьем году обучения аспирант проходит производственную практику, в рамках которой проводит занятия в студенческих аудиториях.
После окончания аспирантуры можно стать сначала соискателем на кандидатскую степень, а затем кандидатом наук. Следующая ступень — это уже докторская степень, для которой потребуется защитить диссертационную работу, основанную на собственных научных изысканиях.
Сколько лет длится аспирантура
Как и в случае с бакалавриатом и магистратурой, форма обучения в аспирантуре может быть очной и заочной. Очная форма обучения занимает три года или четыре для технических специальностей. Заочная форма же предполагает обучение длительностью на год больше.
Кроме того, как и на предыдущих этапах образования, аспирант может обучаться платно, на бюджете или целевой основе. Подробнее о принципах целевого обучения можно узнать из специального материала «Известий».
Как правило, конкурс в аспирантуру составляет по четыре-пять человек на место, но в зависимости от вуза и года поступления этот показатель может меняться. Для поступления на платное обучение обычно бывает достаточно успешно сдать вступительные экзамены.
Как поступить в аспирантуру в 2023 году
Документы для поступления в аспирантуру предоставляются в приемную комиссию вуза. Абитуриент предоставляет:
- заявление на поступление в аспирантуру;
- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
- диплом об образовании;
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения.
В качестве индивидуальных достижений могут быть засчитаны:
- диплом об окончании магистратуры или специалитета с отличием;
- публикации в научных журналах;
- дипломы, сертификаты об участии в конференциях, семинарах в учебных заведениях;
- наличие статуса стипендиата за достижения в области науки или учебы.
При отсутствии публикаций абитуриент должен предоставить реферат по теме предполагаемой научной работы.
Также будущему аспиранту необходимо сдать вступительные экзамены — по английскому языку, философии и выбранной специальности. Считается, что философия обязательна для академической работы аспиранта, а владение английским языком позволит ему изучать новейшие исследования на языке оригинала.
Экзаменационную программу можно изучить на сайте выбранного учебного учреждения или получить у методиста отдела аспирантуры. Экзаменационная комиссия обычно состоит из трех преподавателей и секретаря, а в билете предлагается два вопроса.
Если абитуриенту не удается сдать вступительный экзамен, он может повторить попытку через год.
Что такое соискательство и чем оно отличается от аспирантуры
Без экзаменов абитуриент может претендовать на соискательство, рассчитанное на три года. Соискатель прикрепляется к аспирантуре и самостоятельно занимается кандидатской работой по выбранной научной специальности. Соискательство может осуществляться лишь на платной основе, однако это дешевле, чем обучение в аспирантуре.
Для соискателя работа над диссертацией идет в режиме самообразования и самоподготовки, с периодическими консультациями у научного руководителя. Но при этом нужно будет отдельно прикрепиться для сдачи кандидатских экзаменов экстерном. При этом соискателям не выдается диплом об очередном высшем образовании.
Можно ли поступить в аспирантуру после бакалавриата
Возможность поступления в аспирантуру сразу после бакалавриата, минуя магистратуру, не предусмотрена.
Ранее «Известия» объяснили, на каких условиях выпускник со степенью бакалавра может поступить в магистратуру в 2023 году.