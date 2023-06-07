Поступление в аспирантуру в 2023 году — что нужно знать абитуриенту

Некоторые выпускники, получившие квалификацию специалиста или магистра, решают продолжить свой образовательный путь, поступив в аспирантуру. Эта ступень позволит им в дальнейшем заниматься научной деятельностью или преподавать в учебных учреждениях. «Известия» рассказывают, какие правила приема в аспирантуру действуют в 2023 году и что нужно знать выпускнику.

Что дает аспирантура

Аспирантура — это третий уровень высшего профессионального образования и форма подготовки научных кадров. Обучение в аспирантуре предполагает написание научных статей по выбранной специальности, постановку научного эксперимента, сбор данных и подготовку масштабного исследования в качестве выпускной квалификационной работы — кандидатской диссертации.

На третьем году обучения аспирант проходит производственную практику, в рамках которой проводит занятия в студенческих аудиториях.

После окончания аспирантуры можно стать сначала соискателем на кандидатскую степень, а затем кандидатом наук. Следующая ступень — это уже докторская степень, для которой потребуется защитить диссертационную работу, основанную на собственных научных изысканиях.

Сколько лет длится аспирантура

Как и в случае с бакалавриатом и магистратурой, форма обучения в аспирантуре может быть очной и заочной. Очная форма обучения занимает три года или четыре для технических специальностей. Заочная форма же предполагает обучение длительностью на год больше.

Кроме того, как и на предыдущих этапах образования, аспирант может обучаться платно, на бюджете или целевой основе. Подробнее о принципах целевого обучения можно узнать из специального материала «Известий».

Как правило, конкурс в аспирантуру составляет по четыре-пять человек на место, но в зависимости от вуза и года поступления этот показатель может меняться. Для поступления на платное обучение обычно бывает достаточно успешно сдать вступительные экзамены.

Как поступить в аспирантуру в 2023 году

Документы для поступления в аспирантуру предоставляются в приемную комиссию вуза. Абитуриент предоставляет:

заявление на поступление в аспирантуру;

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

диплом об образовании;

документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

В качестве индивидуальных достижений могут быть засчитаны:

диплом об окончании магистратуры или специалитета с отличием;

публикации в научных журналах;

дипломы, сертификаты об участии в конференциях, семинарах в учебных заведениях;

наличие статуса стипендиата за достижения в области науки или учебы.

При отсутствии публикаций абитуриент должен предоставить реферат по теме предполагаемой научной работы.

Также будущему аспиранту необходимо сдать вступительные экзамены — по английскому языку, философии и выбранной специальности. Считается, что философия обязательна для академической работы аспиранта, а владение английским языком позволит ему изучать новейшие исследования на языке оригинала.

Экзаменационную программу можно изучить на сайте выбранного учебного учреждения или получить у методиста отдела аспирантуры. Экзаменационная комиссия обычно состоит из трех преподавателей и секретаря, а в билете предлагается два вопроса.

Если абитуриенту не удается сдать вступительный экзамен, он может повторить попытку через год.

Что такое соискательство и чем оно отличается от аспирантуры

Без экзаменов абитуриент может претендовать на соискательство, рассчитанное на три года. Соискатель прикрепляется к аспирантуре и самостоятельно занимается кандидатской работой по выбранной научной специальности. Соискательство может осуществляться лишь на платной основе, однако это дешевле, чем обучение в аспирантуре.

Для соискателя работа над диссертацией идет в режиме самообразования и самоподготовки, с периодическими консультациями у научного руководителя. Но при этом нужно будет отдельно прикрепиться для сдачи кандидатских экзаменов экстерном. При этом соискателям не выдается диплом об очередном высшем образовании.

Можно ли поступить в аспирантуру после бакалавриата

Возможность поступления в аспирантуру сразу после бакалавриата, минуя магистратуру, не предусмотрена.

Ранее «Известия» объяснили, на каких условиях выпускник со степенью бакалавра может поступить в магистратуру в 2023 году.