Поступление в магистратуру в 2023 году — что нужно знать абитуриенту

Магистратура — это уровень высшего образования, следующий после бакалавриата или специалитета. Она отличается более углубленным и практическим изучением специальности и в большинстве случаев длится два года. О том, стоит ли поступать в магистратуру и что для этого нужно знать, читайте в материале «Известий».

Стоит ли поступать в магистратуру в 2023 году

Поступление в магистратуру — это добровольное решение. Продолжать обучение после бакалавриата не обязательно, так как степень бакалавра считается законченным высшим образованием. Тем не менее магистратура обладает рядом преимуществ.

Так, магистратура дает возможность сменить специальность, причем не только на смежную. Бакалавр с педагогическим образованием свободно может поступить в магистратуру на ракетостроение, морскую биологию или гостиничный бизнес. При этом диплом магистра позволит ему работать в этой сфере после выпуска.

Если студент не собирается менять специальность, магистратура может углубить уже имеющиеся знания и придать им более практический характер. Кроме того, зачастую в магистратуре обучают по более узким направлениям, навыки в которых могут быть полезны для профессионального роста.

Для тех, кто не определился с дальнейшей работой, магистратура может стать хорошим шансом еще немного подумать о будущем. Она также дает возможность пользоваться студенческими льготами и получать стипендию.

Помимо этого, магистратура является обязательной ступенью для поступления в аспирантуру. Она будет полезна тем, кто собирается идти по научной стезе.

Существует мнение, что диплом магистра также помогает получить более высокую должность при устройстве на работу или дать преимущество перед другими кандидатами. Это справедливо для некоторых специальностей, например юридических, финансовых или технических. Однако зачастую обучение в магистратуре не влияет на шансы получить работу.

Как поступить в магистратуру в 2023 году

Чтобы поступить в магистратуру, необходим диплом о высшем образовании с квалификацией бакалавра. При этом не важно, когда он был получен, так как этот документ не имеет срока давности. Поэтому стать магистром можно даже через несколько лет после бакалавриата.

Для поступления в магистратуру потребуется пройти вступительные испытания. Их количество и время проведения каждый вуз устанавливает самостоятельно. Чаще всего это письменные экзамены по профильным предметом, однако некоторые учебные заведения предлагают абитуриентам сдать междисциплинарные экзамены или проводят собеседования.

Поступить в магистратуру также можно по результатам студенческих олимпиад или по конкурсу портфолио.

Как поступить в магистратуру в 2023 году на бюджет

Для тех, кто поступает в магистратуру в первый раз, есть возможность учиться на бюджетной основе. Отбор кандидатов на бюджет проводится по результатам вступительных испытаний. Иногда к ним добавляются личные достижения абитуриентов, например научные публикации, участие в конференциях или призовые места на всероссийских олимпиадах студентов. Красный диплом бакалавра также может дать поступающему дополнительные баллы.

Количество бюджетных мест и условия поступления на них следует уточнять на сайте вуза. При этом абитуриенты, уже имеющие степень магистра или получающие второе высшее образование, не могут претендовать на бюджетные места.

Как поступить в магистратуру в 2023 году на другую специальность

Российское законодательство позволяет поступить в магистратуру на любое направление, даже если уже полученное высшее образование с ним не связано.

Процесс поступления в магистратуру на другую специальность ничем принципиально не отличается от поступления на такое же или смежное направление — абитуриенту также придется проходить вступительные испытания.

Тем не менее стоит учесть, что при кардинальной смене специальности недостаток необходимых знаний студенту придется восполнять самостоятельно, поэтому на подготовку к поступлению может уйти значительно больше сил и времени.

Как поступить в магистратуру в 2023 году после специалитета

В России существует особенный вид высшего образования — специалитет. Он отличается более долгим сроком обучения (обычно пять-шесть лет), практической направленностью программы. На сегодняшний день специалитет есть в медицинских, военных, юридических и художественных вузах.

Обычно после специалитета получение магистерской степени не требуется, так как образование считается завершенным. Однако если студент хочет продолжить обучение, он имеет право поступить в магистратуру.

Для абитуриентов, пришедших в магистратуру после специалитета, действуют те же правила, что и для всех остальных. Они также имеют возможность сменить специальность или место учебы. Однако некоторые вузы устанавливают ограничения на радикальную смену направления.

При этом выпускнику специалитета, поступившему на смежную или на идентичную специальность, в магистратуре могут перезачесть некоторые предметы, если они уже изучались.

Как поступить в магистратуру в 2023 году за границу

Несмотря на ограничения, введенные многими странами в отношении России, поступить в зарубежную магистратуру всё еще возможно. Иностранные вузы предлагают абитуриентам пять степеней магистратуры: магистр искусств, магистр наук, магистр бизнес-администрирования, магистр государственного управления и магистр права.

Каждая из этих магистерских программ делится на два вида обучения: научное исследование и обучающая программа. Абитуриент может выбрать одну из них. В первом случае студент будет заниматься исследовательской работой, а во втором — слушать лекции и применять полученные знания на практике.

Для поступления в зарубежную магистратуру необходимо хорошо знать язык, на котором будет вестись обучение и иметь диплом о высшем образовании. Также понадобится собрать пакет документов, состоящий из:

мотивационного письма;

рекомендательных писем от научного руководителя, преподавателя или работодателя;

диплома бакалавра или специалиста;

действующего загранпаспорта;

документы, подтверждающие знание необходимого для обучения языка.

Сроки подачи документов и поступления в разных странах и в разных учебных заведениях могут отличаться, поэтому следует заранее узнавать о дедлайнах. Например в Австралии и Новой Зеландии документы в магистратуру перестают принимать в конце октября – начале ноября. Для Великобритании крайний срок — июль, а в США вузы сами устанавливают временные рамки приема документов.

Кроме того, стоит учитывать, что сбор и оформление документов в зарубежный вуз займет больше времени, чем в российский. Например, ко всем документам на русском языке потребуются нотариально заверенные переводы.