Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до девяти человек
По уточненным данным, число пострадавших при пожаре в квартире жилого дома на Ленинском проспекте Москвы возросло до девяти человек, рассказал «РИА Новости» 7 июня представитель экстренных служб столицы.
По данным информатора, шесть пострадавших, в том числе четверо детей, были госпитализированы в три больницы с ожогами разной степени тяжести.
Пожар в квартире на юго-западе Москвы произошел ранее этим же днем, 7 июня. Как сообщила столичная прокуратура, в результате пожара на юго-западе Москвы погиб ребенок.
В столичном ГСУ Следственного комитета (СК) РФ заявили, что по факту смерти 10-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка.
В распоряжении «Известий» появились кадры последствий возгорания. На них видно, что некоторые комнаты в квартире полностью выгорели. Огонь также опалил стены подъезда.