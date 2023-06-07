Глава СК потребовал доклад о расследовании гибели ребенка в пожаре в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в пожаре в Москве. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба ведомства.
«Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Председатель СК Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщило ведомство в Telegram.
В настоящее время столичные следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее в этот день столичная прокуратура сообщила, что в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб ребенок.
Погибший мальчик был 2013 года рождения. Кроме того, более восьми жильцов, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы в медицинские учреждения с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.
В столичном ГСУ Следственного комитета РФ заявили, что по факту смерти ребенка при пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).