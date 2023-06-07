Ребенок погиб в пожаре в жилом доме в Москве
Ребенок погиб в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом 7 июня сообщила столичная прокуратура.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже.
«В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС, пожар ликвидирован. Сообщается, что восемь человек, включая четырех детей, удалось спасти.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Накануне в поселке Красный Яр Карталинского района Челябинской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина, его тело было обнаружено в ходе разбора завалов.