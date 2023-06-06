Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в Челябинской области
В поселке Красный Яр Карталинского района Челябинской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина, его тело было обнаружено в ходе разбора завалов. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили 6 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В поселке горел двухквартирный жилой дом. В результате пожара уничтожена кровля дома на площади 90 кв. м. Повреждены перекрытия дома на площади 50 «квадратов», стены дома на площади 100 «квадратов», — рассказали информагентству в ведомстве.
В тушении были задействованы 11 человек и три единицы техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.
5 июня сообщалось, что в городе Новоалтайск Алтайского края произошел крупный пожар в частном жилом доме. Погибли хозяйка дома и двое ее сыновей.