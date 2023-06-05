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Мать с двумя детьми погибла во время пожара в жилом доме на Алтае

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В городе Новоалтайск Алтайского края произошел крупный пожар в частном жилом доме. Погибли хозяйка дома и двое ее сыновей.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, пожар произошел вечером 4 июня. После тушения спасатели нашли тела женщины и двух мальчиков четырех и девяти лет. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее, 2 июня, в селе Карабула в Красноярском крае во время пожара в частном доме погибли двухлетний мальчик, 13-летняя и полугодовая девочки. Возбуждено уголовное дело.

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