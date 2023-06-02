Трое детей погибли на пожаре в селе в Красноярском крае
Следственными органами Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей при пожаре. Об этом 2 июня говорится в Telegram-канале ведомства.
Пожар произошел в селе Карабула Богучанского района Красноярского края.
«Предварительно, в результате пожара погибли двухлетний мальчик, 13-летняя и полугодовая девочки», — отметили в ведомстве.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины пожара и смерти детей.
В конце мая в городе Сусуман Магаданской области в пятиэтажном доме вспыхнул пожар, погибли женщина и двое детей. Обстоятельства трагедии выясняет прокуратура и Следственный комитет.