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Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Магаданской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В городе Сусуман в пятиэтажном доме вспыхнул пожар, погибли трое человек, в том числе двое детей. Об этом 28 мая сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Отмечается, что пожар произошел вечером 27 мая в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Ленина. Во время начала возгорания в помещении находились женщина и двое малолетних детей.

«Пожарные и медработники приняли меры по спасению пострадавших, но они скончались в машине скорой медицинской помощи по пути в районную больницу», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники районной и региональной прокуратуры. По факту случившегося следователем возбужденно уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 26 мая, в селе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пожар охватил двухэтажное здание. Жильцов эвакуировали. Планировалось разместить их в школе-интернате этого же населенного пункта.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как над зданием возвышаются многометровые столбы огня и дыма, а его крыша выгорела полностью.

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