В ЯНАО огонь полностью охватил многоквартирный дом

В селе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пожар охватил двухэтажное здание. Кадры с места происшествия есть в распоряжении «Известий».

Как уточняют местные СМИ, возгорание произошло в селе Аксарка.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как над зданием возвышаются многометровые столбы огня и дыма, а его крыша выгорела полностью.



Как отмечает издание «Ямал-Медиа», на данный момент все жильцы эвакуированы — их планируют разместить в школе-интернате этого же населенного пункта. Обстоятельства пожара выясняются.

«На месте работают три единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО и 14 человек личного состава. Из Салехарда выехала одна единица спецтехники МЧС России», — уточняет издание.

Ранее в этот день стало известно, что в городе Железногорск-Илимский Иркутской области более 30 человек лишились жилья из-за сгоревшего многоквартирного дома. По информации МЧС, жильцов 16 квартир, 31 человек, расселили по родственникам и знакомым, еще двух поместили в реабилитационный центр.